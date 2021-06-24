В Індії миш'як отруює сільські райони

В Індії експерти в галузі екології попереджають, що "назріває криза", оскільки забруднена миш'яком вода піддає сільських жителів підвищеному ризику раку і впливає на розвиток дитячого мозку, пишуть іноземні ЗМІ.

Члени фермерської родини Панкадж Рай вмирали від раку останні 20 років. У 2017 році 25-річний син відвіз свого батька, Ганеша, в онкологічний інститут. У Ганеша був рак нирки 4 стадії. Але лікар також визначив серйозні пошкодження шкіри на тілі як ознаки отруєння миш'яком. У сестри Панкадж і декількох сільських жителів також були шкірні ураження і проблеми зі шлунком.

Команда дослідників відвідала будинок сім'ї Панкадж Рай в селі Сабалпур. Вони проаналізували зразки підземних вод і взяли зразки волосся, в яких може накопичуватися миш'як при тривалому впливі.

У квітні вони опублікували свої висновки. Було виявлено високий рівень миш'яку в грунтових водах - 244 мкг/л. Рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я межа - 10 мкг/л. Майже 90% зразків волосся мали рівні вище допустимих.

Команда вчених на чолі з Ашок Кумаром Гош, вченим і головою Ради з контролю за забрудненням штату Біхар, також виявила, що шість чоловік, які брали участь в їх дослідженні, померли від раку.

Відзначимо, що миш'як внесений ВООЗ в список 10 хімічних речовин, що викликають серйозну небезпеку для здоров'я. Близько 300 мільйонів людей у всьому світі страждають від забруднених миш'яком грунтових вод; головні з них - жителі Індії та Бангладешу.

Забруднення миш'яком в громадах по всій Індії збільшилася на 145% за останні п'ять років. Підвищені рівні миш'яку в грунтових водах також пов'язані з неврологічними і серцево-судинними захворюваннями та іншими серйозними проблемами зі здоров'ям.

Дослідження показали, що вплив миш'яку може вплинути на розвиток мозку, погіршити пам'ять і інтелект у дітей.

Уряд штату Біхар заявляє, що створить робочу групу для запобігання отруєння миш'яком. Вони також запустили проект har ghar nal ka jal (водопровідна вода для кожного будинку), мета якого - забезпечити чисту і безпечну водопровідну воду.