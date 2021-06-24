На Закарпатті зафіксували рекордно високу температуру повітря

На Закарпатті зафіксували рекордно високу температуру повітря

На Закарпатті 23 червня зафіксували найвищу температуру повітря за останні роки, посилаючись на пресслужбу Закарпатської ОДА, повідомляє Букви.

Так, показник термометра досяг поділки +39,8°C.

Попередній рекорд був зафіксований у 2002 році на позначці +37,7 °C.

Наразі на Закарпатті оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки через високу температуру — 4-5 клас.

При цьому в ОДА зазначили, що висока температура та бездощів’я позитивно впливають на виноградники та плодові сади.

Аби уникнути перегріву на сонці, жителям регіону радять у сонячні години з 10:00 до 16:00 залишатися у приміщені.

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