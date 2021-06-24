Два провідних футболісти покинули луганську "Зорю"

Півзахисники Владлен Юрченко і Дмитро Іванісеня покинули луганську "Зорю, повідомляє УНИАН.

Про це розповiв гендиректор "Зорі" Станіслав Оганов, передає офіційний сайт клубу﻿.

У обох гравців закінчилися контракти з клубом.

"З Юрченком та Іванісенею ми вели переговори. На жаль, футболісти прийняли рішення про те, що їх кар'єра в "Зорі" завершена і вони продовжать кар'єру в інших клубах" , - сказав Оганов.

27-річний Юрченко виступав за "Зорю" з літа 2019 року. Він провів у складі луганського клубу 68 матчів, в яких забив 16 голів і віддав 10 гольових передач.

27-річний Іванисеня також провів у "Зорі" два роки. В його активі 6 голів і 2 асисти в 67 матчах за клуб.

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