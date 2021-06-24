Два провідних футболісти покинули луганську "Зорю"
Півзахисники Владлен Юрченко і Дмитро Іванісеня покинули луганську "Зорю, повідомляє УНИАН.
Про це розповiв гендиректор "Зорі" Станіслав Оганов, передає офіційний сайт клубу.
У обох гравців закінчилися контракти з клубом.
"З Юрченком та Іванісенею ми вели переговори. На жаль, футболісти прийняли рішення про те, що їх кар'єра в "Зорі" завершена і вони продовжать кар'єру в інших клубах", - сказав Оганов.
27-річний Юрченко виступав за "Зорю" з літа 2019 року. Він провів у складі луганського клубу 68 матчів, в яких забив 16 голів і віддав 10 гольових передач.
27-річний Іванисеня також провів у "Зорі" два роки. В його активі 6 голів і 2 асисти в 67 матчах за клуб.
"Зоря": результати минулого сезону і старт у новому
- У сезоні 2020-2021 "Зоря" вдруге поспіль завоювала бронзові медалі чемпіонату України.
- Також луганський клуб дійшов до фіналу Кубка України, де в додатковий час поступився "Динамо".
- У новому сезоні "Зоря" зіграє в Лізі Європи. Свій шлях в турнірі луганчани почнуть з раунду плей-офф кваліфікації, який намічений на 19 і 26 серпня. Свого суперника луганський клуб дізнається в ході жеребкування 2 серпня.
- У новому сезоні УПЛ" Зоря "стартує 25 липня (базовий день) матчем проти "Олександрії".