Топ-15 автомобілів зі США в Україні

В Україні легкові автомобілі зі США зайняли 16% ринку. Щомісяця їх кількість тільки зростає, повідомляє Обозреватель.

Зараз в країні доступно більше 25 тисяч машин з Америки. Сайт зібрав список із моделей, які пропонують найчастіше. Нижче буде зазначатися кількість пропозицій по продажу авто, його найпопулярніший рік випуску та середня ціна.

В Україні продають більше 1300 Volkswagen Passat зі США. Джерело: Вікіпедія

Найбільше в країні є Volkswagen Passat. У продажу доступно більше 1300 одиниць цієї моделі. Найчастіше українці обирали модель 2016 року випуску, а середня ціна автомобіля – 15 200 доларів.

На другій позиції по кількісті пропозицій – Ford Fusion, якого доступно більше 1200 одиниць. Найбільше в Україні обирали авто 2015 року випуску. Середня його ціна – 12 100 доларів.

Також у топ-3 потрапив Volkswagen Jetta, якого продають більше 1100 одиниць. Найчастіше в країні купували модель 2015 року випуску. Середня ціна – 10 700 доларів.

Volkswagen Jetta – одне з найбільш доступних авто з Америки в Україні. Джерело: Motor1

Далі список виглядає так:

Ford Focus: у продажу більше 950 одиниць, найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна – $9200

Nissan Rogue: у продажу більше 850 одиниць, найчастіше купували авто 2017 року випуску, середня ціна – $16 300

Hyundai Sonata: у продажу більше 680 одиниць, найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна – $12 500

Toyota Camry: у продажу більше 650 одиниць, найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна – $14 200

Ford Escape: у продажу більше 500 одиниць, найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна – $13 100

BMW X5: у продажу більше 480 одиниць, найчастіше купували авто 2012 року випуску, середня ціна – $18 800

Nissan Leaf: у продажу більше 470 одиниць, найчастіше купували авто 2013 року випуску, середня ціна – $9000

BMW 3 series: у продажу більше 440 одиниць, найчастіше купували авто 2015 року випуску, середня ціна – $17 600

Hyundai Elantra: у продажу більше 420 одиниць, найчастіше купували авто 2016 року випуску, середня ціна – $11 200

BMW 5 series: у продажу більше 420 одиниць, найчастіше купували авто 2012 року випуску, середня ціна – $16 600

Volkswagen Tiguan у продажу більше 400 одиниць, найчастіше купували авто 2017 року випуску, середня ціна – $20 600

Kia Optima: у продажу більше 400 одиниць, найчастіше купували авто 2014 року випуску, середня ціна – $9900.

Найчастіше українці обирали Kia Optima 2014 року. Джерело: Вікіпедія

Зазначимо, що якщо ви запланували купувати автомобіль зі США, спочатку починайте шукати пропозиції з перевіреним VIN-кодом. Крім інформації в оголошенні варто замовити і додаткову, наприклад, звіт Carfax.

Крім того, варто утриматись від купівлі машини, у якої відбулося спрацювання хоча б одного ейрбега, або яка мала важкі пошкодження передньої частини кузова та насичена великою кількістю вузлів та систем. Згодом через це можуть з’являтися багато проблем, які будуть дорого коштувати.