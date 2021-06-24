У столиці вперше за довгий час не зафіксували жодної смерті від коронавірусу

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві минулої доби виявили 223 інфікованих коронавірусом, уперше за довгий час летальних випадків не зафіксовано, повідомляє Деловая столица.

Всього за період пандемії в місті 5185 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 212 834.

За даними Кличка, за останню добу захворіли:

121 жінка віком від 18 до 88 років,

87 чоловіків віком від 18 до 92 років;

10 дівчаток від 8 місяців до 17 років;

5 хлопчиків від 4 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 43 хворих на COVID-19, а також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 605 осіб. Загалом коронавірус подолали 203 547 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 54, у Дніпровському – 41 та в Оболонському районі – 30 випадків.