Санкції по олігархові Дмитру Фірташу можуть торкнутися телеканалу "Інтер"

Санкції по олігархові Дмитру Фірташу побічно торкнуться і його телеканалу Інтер.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Так, за інформацією ЗМІ, офіційний сайт групи компаній Дмитра Фірташа - Groupdf.com - прямо включає медійний бізнес в свої активи.

Відзначимо, що джерела в РНБО повідомили, що поки прямих санкцій на заборону мовлення телеканалу ніхто видавати не буде.