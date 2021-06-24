Санкції по олігархові Дмитру Фірташу можуть торкнутися телеканалу "Інтер"
Санкції по олігархові Дмитру Фірташу побічно торкнуться і його телеканалу Інтер.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Так, за інформацією ЗМІ, офіційний сайт групи компаній Дмитра Фірташа - Groupdf.com - прямо включає медійний бізнес в свої активи.
Відзначимо, що джерела в РНБО повідомили, що поки прямих санкцій на заборону мовлення телеканалу ніхто видавати не буде.
У той же час, варто відзначити, що
"оскільки канал фінансується компаніями Фірташа - у медіа-ресурсу можуть з'явитися проблеми з його фінансуванням".