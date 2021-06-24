РНБО розробила рекомендації з протидії коронавірусу "Дельта"

Рада безпеки і оборони України (РНБО) розробила рекомендації для громадян та державних установ щодо протидії розповсюдженню коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії. Відповідні заходи має затвердити уряд, повідомляє РБК-Украина.

"В Україні 23 червня зафіксовано два випадки COVID-19, викликані штамом "Дельта". В РНБО обговорили заходи боротьби з розповсюдженням "індійського" штаму в Україні, які після затвердження відправлять на розгляд уряду" , - йдеться в повідомленні.

В МОЗ розробили інфографіку з відповідними рекомендаціями РНБО щодо протидії коронавірусу "Дельта".

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є тяжчим. За його словами, провакциновані українці від нього захищені.

Вчора стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються у київській лікарні.

Директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон заявила, що до кінця серпня штам "Дельта" становитиме 90% усіх нових випадків захворювання у Європейському союзі.

Андрій Василюк