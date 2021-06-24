Зручність і простота: як новачкові вибрати відповідні рибальські снасті
Підібрати відповідне спорядження для риболовлі буває важко навіть досвідченому рибалці. Вибір снастей і екіпіровки в магазинах величезний, а бюджет завжди обмежений, повідомляє Профиль.
Як вибрати спорядження для різних типів риболовлі?
Поплавочная ловля
Це найпростіший варіант долучитися до хобі, відзначають досвідчені любителі риболовлі. Оснащення коштує недорого, а вибрати його досить просто.
- Вудка - не дуже довге телескопічне вудилище з поводочной котушкою.
- Волосінь - мононитка з синтетичних матеріалів товщиною 0,12-0,15 мм. Для риболовлі в каламутній воді краще підійде пофарбована в відтінки жовтого, зеленого або коричневого волосінь.
- Поплавці - для початку варто обмежитися веретеноподібними з антенами середньої довжини. Сяючі насадки допоможуть під час нічної риболовлі.
- Грузила - прості в формі дробинки або оливки різних розмірів.
- Гачки - краще мати запас різних форм і розмірів від №2 до № 10, з різним цівкою і жалом.
Донна ловля
Для такої риболовлі також не потрібно дороге і складне спорядження, відзначають експерти.
- Вудилище - коротка і міцна вудка для простої донки, модель з гнучкою вершинкою для фідера.
- Котушка - для донного лову підійде безінерційна модель.
- Грузила - найзручніше використовувати грузила-годівниці, в які закладається підгодовування.
- Волосінь - така ж як для поплавкового лову, синтетична товщина 0,12-0,15 мм.
- Гачки - з короткою цівкою, які підходять для лову коропових риб.
- Додаткові пристосування - дзвіночок, яскравий поплавок або електронний сигналізатор клювання.
Спінінг
Досвідчені рибалки радять новачкам починати з дрібної риби, а тільки потім переходити на щук або судаків. Відповідним чином варто вибирати перший спінінг.
- Вудилище - штекерне середньої цінової категорії не довше 2,1 м. Діапазон приманок - від 1,5 до 12 м
- Котушка - підійде бюджетна безінерційна модель.
- Волосінь - звичайна підходить погано, краще використовувати більш дорогий і зручний плетений шнур.
- Повідець - потрібен, якщо ловити на спінінг щуку. Її зуби легко перекушують звичайні шнури.
- Принади - найбільшою популярністю користуються воблери. Риба на них ловиться добре, але якісні моделі коштують дорого. Обертові блешні потрібні для дрібної щуки, окунів або головня. Силіконові твістери і віброхвости вимагають спеціальних офсетних гачків, які прив'язуються до повідця, або ж грузила з впаяним гачком (так званої джиг-головки).
Спорядження для всіх
Будь-який метод риболовлі вимагає ґрунтовного підходу, нагадують досвідчені рибалки. Крім снастей необхідно пам'ятати і про решту спорядженні.
- Одяг та взуття - зручні й непромокальні. На затоплених і заболочених місцях потрібні високі чоботи-бродні.
- Підсак з короткою або складною ручкою - допоможе не упустити велику здобич, яку не виходить підняти на волосіні.
- Ехолот - допоможе зрозуміти, яке на обраній ділянці водойми дно.
- Зручні коробки-органайзери для оснащення - в них поплавці та приманки не зламаються, волосінь не заплутається, а гачки не втратяться.