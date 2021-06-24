Зручність і простота: як новачкові вибрати відповідні рибальські снасті

Підібрати відповідне спорядження для риболовлі буває важко навіть досвідченому рибалці. Вибір снастей і екіпіровки в магазинах величезний, а бюджет завжди обмежений, повідомляє Профиль.

Як вибрати спорядження для різних типів риболовлі?

Поплавочная ловля

Це найпростіший варіант долучитися до хобі, відзначають досвідчені любителі риболовлі. Оснащення коштує недорого, а вибрати його досить просто.

Вудка - не дуже довге телескопічне вудилище з поводочной котушкою. Волосінь - мононитка з синтетичних матеріалів товщиною 0,12-0,15 мм. Для риболовлі в каламутній воді краще підійде пофарбована в відтінки жовтого, зеленого або коричневого волосінь. Поплавці - для початку варто обмежитися веретеноподібними з антенами середньої довжини. Сяючі насадки допоможуть під час нічної риболовлі. Грузила - прості в формі дробинки або оливки різних розмірів. Гачки - краще мати запас різних форм і розмірів від №2 до № 10, з різним цівкою і жалом.

Донна ловля

Для такої риболовлі також не потрібно дороге і складне спорядження, відзначають експерти.

Вудилище - коротка і міцна вудка для простої донки, модель з гнучкою вершинкою для фідера. Котушка - для донного лову підійде безінерційна модель. Грузила - найзручніше використовувати грузила-годівниці, в які закладається підгодовування. Волосінь - така ж як для поплавкового лову, синтетична товщина 0,12-0,15 мм. Гачки - з короткою цівкою, які підходять для лову коропових риб. Додаткові пристосування - дзвіночок, яскравий поплавок або електронний сигналізатор клювання.

Спінінг

Досвідчені рибалки радять новачкам починати з дрібної риби, а тільки потім переходити на щук або судаків. Відповідним чином варто вибирати перший спінінг.

Вудилище - штекерне середньої цінової категорії не довше 2,1 м. Діапазон приманок - від 1,5 до 12 м Котушка - підійде бюджетна безінерційна модель. Волосінь - звичайна підходить погано, краще використовувати більш дорогий і зручний плетений шнур. Повідець - потрібен, якщо ловити на спінінг щуку. Її зуби легко перекушують звичайні шнури. Принади - найбільшою популярністю користуються воблери. Риба на них ловиться добре, але якісні моделі коштують дорого. Обертові блешні потрібні для дрібної щуки, окунів або головня. Силіконові твістери і віброхвости вимагають спеціальних офсетних гачків, які прив'язуються до повідця, або ж грузила з впаяним гачком (так званої джиг-головки).

Спорядження для всіх

Будь-який метод риболовлі вимагає ґрунтовного підходу, нагадують досвідчені рибалки. Крім снастей необхідно пам'ятати і про решту спорядженні.