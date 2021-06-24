Ситуація в Європі з коронавірусом на межі дестабілізації

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила в четвер, що Європа ризикує втратити досягнутий прогрес у боротьбі з пандемією COVID-19 насамперед через більш контагіозний штам коронавірусу - дельта, повідомляє Інтерфакс.

"У Німеччині та Європі ми ходимо по тонкому льоду", - сказала Меркель у зверненні до парламенту.

"Зокрема, нові варіанти (коронавірусу), особливо варіант "дельта", є для нас попередженням, щоб ми продовжували дотримуватися обережності" , - додала канцлер ФРН.

За словами Меркель, подальші заходи для боротьби з пандемією будуть основною темою обговорення лідерів країн-членів Євросоюзу в четвер у Брюсселі.

Водночас Меркель зазначила, що кількість випадків коронавірусу в ЄС продовжує знижуватися, а темпи вакцинації зростають.

Як повідомляє агентство Associated Press (AP), співробітники органів охорони здоров'я ЄС прогнозують, що до кінця серпня зараження варіантом "дельта" становитимуть 90% всіх випадків COVID-19.

За словами директора Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ЄЦПКЗ) Андреї Аммон, дві дози щеплення проти коронавірусу надають високий рівень захисту проти цього штаму, тоді як для щеплених однією дозою "дельта" все ще становить небезпеку.

AP нагадує, що Берлін закликав країни ЄС дійти спільної позиції щодо введення карантину для подорожуючих із країн, де переважають варіанти коронавірусу. Такі країни включають і Велику Британію, де штам "дельта" - вперше виявлений в Індії - вже становить більшість усіх випадків COVID-19.