В Україні хочуть відкрити телеканал, присвячений здоров'ю

В Україні планують активну інформаційну кампанію про здоров'я та здоровий спосіб життя, зокрема запуск окремого телеканалу, заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Матієнко на форумі "Україна 30. Здорова Україна, повідомляє Укрінформ.

"Наше завдання – інформувати українця з усіх джерел: і по телевізору, і з біл-бордів, і з інтернету, і через лідерів думок, газети, журнали тощо. Ми будемо кричати про це голосно, цілі програми державні запустимо, я так думаю, найближчим часом окремий телевізійний канал, який говоритиме тільки про здоров'я та здоровий спосіб життя", – сказав Матієнко.

Він наголосив, що треба інформувати українців про необхідність вести активний спосіб життя, виконувати необхідний обсяг фізичних вправ, про шкоду паління і вживання алкоголю, наркотиків, про важливість дотримання режиму сну і відпочинку тощо.

“Ми повинні забрати в українця відмовку “я не знав, тому я не робив”, – зазначив радник керівника ОП.

Президент Володимир Зеленський 22 червня презентував загальнонаціональну програму “Здорова Україна”, метою якої є збільшення тривалості життя українців.