План витрат держбюджету недовиконаний на 36 мільярдів

За 5 місяців 2021 року не розпочато виконання 66 бюджетних програм на суму понад 2,6 млрд грн. Загалом план видатків загального фонду державного бюджету за підсумками 5 місяців не виконано на 7%, або 36 млрд грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання держбюджету в січні-травні.

"За 5 місяців не розпочато виконання 66-ти бюджетних програм на суму 2,6 млрд грн. Серед них такі важливі, як будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (2,56 млрд грн), національна програма інформатизації (225, 8 млн грн), утилізація твердого ракетного палива (121 млн грн). Причина - затягування уряду з прийняттям рішень про розподіл коштів за напрямами (об'єктам, заходам) і незатвердження паспортів бюджетних програм", - зазначив Пацкан.

Він додав, що в січні-травні також не розпочато проведення видатків на надання субвенцій за 9 бюджетними програмами на суму 0,5 млрд грн, що викликано насамперед тривалим прийняттям урядом рішень щодо розподілу цих субвенцій.

Пацкан зазначив, що план видатків загального фонду державного бюджету за підсумками 5 місяців не виконано на 36 млрд грн, або 7%.

Зокрема, менше плану виявилися видатки за бюджетними програмами:

Міністерства охорони здоров'я - на 8,4 млрд грн або на 12,5% (з них на проведення вакцинації населення від COVID-19 - 3,7 млрд грн, або 41%, на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення - на 1,8 млрд грн, або 3,5%);

Міністерства оборони - на 3,6 млрд грн, або 7,8% (з них на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і устаткування - на 1,7 млрд грн або 13,7%).

Водночас план доходів загального фонду на 5 місяців перевиконано на 18,3 млрд грн, або 4,5%. Загалом доходи склали 421 млрд грн.

Зокрема, перевиконано план надходжень:

з ПДВ - на 9,8 млрд грн, або 5,3%;

з податку на прибуток підприємств - на 4,7 млрд грн або 8,2%;

з акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - на 3,3 млрд грн або у 2,2 раза;

від рентної плати за користування надрами - на 3 млрд грн, або 20%.

"Водночас менше плану надійшло акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 2,7 млрд грн або 10,2% і податку та збору на доходи фізичних осіб - на 0,8 млрд грн або 1,5 %", - зазначив Пацкан.

За даними Рахункової палати, для фінансування загального фонду державного бюджету за вказаний період надійшло 193,3 млрд грн, що на 73,4 млрд грн, або 27,5% менше плану на звітний період. Це викликано невиконанням плану надходжень від державних запозичень та приватизації державного майна.

"Недонадходження від державних зовнішніх запозичень - 64,5 млрд грн, або 64% від плану, а від приватизації державного майна - 3,6 млрд грн або 81% від плану", - уточнив Пацкан.

Він також зазначив, що державний борг у січні-травні в результаті ревальвації гривні до іноземних валют знизився на 19,6 млрд грн, або 0,9%. Витрати на його погашення становили 170,5 млрд грн.