У Кирилівці поліцейські врятували дітей, яких відносило у відкрите море

Невідкладні заходи з порятунку братів провели працівники сектору поліцейської діяльності на воді Запорізького районного управління поліції, які на даний час несуть службу у курортній Кирилівці. Дітей повернуто батькам неушкодженими, повідомляє НПУ.

Сьогодні, 24 червня, о 08:30 до чергової частини відділу поліції №1 Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у відкрите море вітром відносить надувний матрац з трьома дітьми 7, 9 та 14 років.

Не гаючи часу, правоохоронці миттєво прибули на місце виклику та наздогнали на катері матрац, коли він уже знаходився на відстані майже 500 метрів від берега. Поліцейські врятували маленьких відпочивальників із водної пастки та доставили на берег неушкодженими.

Фото: НПУ

Щоб надалі унеможливити такі випадки, поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду та наголосили на необхідності роз’яснювати дітям правила поведінки на воді.