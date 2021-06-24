У Тайвані заявили про необхідність "готуватися до війни" з КНР

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що військове залякування з боку Китаю показує, що частково визнаній острівній державі "необхідно готуватися" до можливого військового конфлікту з КНР, повідомляє Ліга.net.

"Як керівники Тайваню, ми не можемо ризикувати, ми повинні бути готові. Коли китайський уряд заявляє, що не відмовиться від застосування сили, і вони проводять військові навчання навколо Тайваню, ми вважаємо за краще вірити, що це (війна) реально", - говорить Ву .

За його словами, КНР використовує кампанії по дезінформації та військове залякування з метою викликати тривогу у жителів Тайваню.

"Люди тут, на Тайвані, хочуть миру, і цього хоче і уряд Тайваню. Крім миру, ми також хочемо діалогу між Тайванем і Китаєм. Але, звичайно, для танго потрібні двоє", - сказав глава МЗС частково визнаної держави.

Ву повідомив, що незважаючи на порівняно малий оборонний бюджет Тайваню, острів реформує свої збройні сили, а також намагається підвищити і розвинути свій власний військовий потенціал.