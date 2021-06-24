Марганець: чим важливий для організму і в яких продуктах міститься

Марганець бере участь у функціонуванні мозку, нервової системи й ферментів метаболізму. Які ще переваги для здоров'я дає цей мінерал? Забезпечити надходження марганцю в організм можна за допомогою певних продуктів і харчових добавок, повідомляє Econet.

Марганець - цінний мікроелемент, в організмі він працює в обміні речовин, будівництві кісткової тканини та функціях мозку. Крім того, марганець корисний для клітинних процесів. Задовольнити потреби в Марганці за допомогою харчування складно, тому багато хто вибирає для себе прийом добавок.

Mn служить кофактором у ферментативних процесах, він необхідний для мозку і центральної нервової системи.

Mn служить каталізатором в перетворенні амінокислоти глутаміну в глутамат, в результаті чого він стає нейромедіатором в передачі нервових сигналів.

Mn може долати гематоенцефалічний бар'єр, що необхідно для метаболізму глюкози - джерела мозкової енергії.

Mn виступає кофактором цілого ряду ферментів, допомагаючи їм стимулювати біохімічні процеси:

Mn сприяє метаболізму вуглеводів, цукрів і жирів з їжі.

Mn сприяє виробленню гормону інсуліну, що направляє глюкозу (джерело енергії) в клітини.

Mn грає роль в активації антиоксидантів в організмі: це кофактор у виробленні ферменту MnSOD, що відповідає за нейтралізацію вільних радикалів і ослаблення стресу клітин.

До 25-40% Mn в організмі відкладено в кістковій тканині. Mn працює як кофактор у формуванні кісткового хряща, колагену і мінералізації кісток. Для зміцнення кісткової тканини марганець (Mn) комбінують з кальцієм (Са), вітаміном D і магнієм (Mg).

Згортання крові

Марганець взаємодіє з вітаміном К, підтримуючи нормальну згортання крові та оберігаючи від надлишкової кровотечі.

Діабет другого типу

Бо марганець працює в метаболізмі глюкози й вуглеводів, його дефіцит впливає на толерантність до глюкози. Тому вміст марганцю має значення в підтримці глюкози в нормі та для роботи нирок.

Продукти з мінералом Mn

шоколад,

бобові,

горіхи (мигдальні, кедрові, фундук, пекан),

ананас,

Мал,

"дари моря",

насіння (лляне, гарбузове, кунжутне, соняшник),

прянощі (чорний перець, гвоздика, шафран),

чай,

цільнозернові.

Взаємодія добавок марганцю

Мікроелементи залізо (Fe), кальцій (Ca) і магній (Mg) змінюють утримання марганцю (Mn) в організмі. Накопичення мінералу знижує всмоктування Mn. Зниження біодоступності марганцю (Mn) пов'язане з прийомом добавок Са, Mg, Fe.

Брак мінералу Mn і токсичність

Брак марганцю рідко проявляється у людей через його достатнього вмісту в продуктах харчування, воді та зовнішньому середовищі. Дефіцит загрожує розвинутися при споживанні на добу менше як 1 мг мікроелемента. Ознаки нестачі марганцю: гальмування росту, патології скелета, збої толерантності до глюкози і патології в засвоєнні жирів і цукрів.

При надмірному прийомі з їжею, неочищеної водою або при передозуванні дієтичних добавок токсичність мінералу Mn дає неврологічні порушення (аналогічно симптомів при паркінсонізмі), збої серцево-судинної системи та пошкодження печінки.