Марганець: чим важливий для організму і в яких продуктах міститься
Марганець бере участь у функціонуванні мозку, нервової системи й ферментів метаболізму. Які ще переваги для здоров'я дає цей мінерал? Забезпечити надходження марганцю в організм можна за допомогою певних продуктів і харчових добавок, повідомляє Econet.
Марганець - цінний мікроелемент, в організмі він працює в обміні речовин, будівництві кісткової тканини та функціях мозку. Крім того, марганець корисний для клітинних процесів. Задовольнити потреби в Марганці за допомогою харчування складно, тому багато хто вибирає для себе прийом добавок.
- Mn служить кофактором у ферментативних процесах, він необхідний для мозку і центральної нервової системи.
- Mn служить каталізатором в перетворенні амінокислоти глутаміну в глутамат, в результаті чого він стає нейромедіатором в передачі нервових сигналів.
- Mn може долати гематоенцефалічний бар'єр, що необхідно для метаболізму глюкози - джерела мозкової енергії.
Mn виступає кофактором цілого ряду ферментів, допомагаючи їм стимулювати біохімічні процеси:
- Mn сприяє метаболізму вуглеводів, цукрів і жирів з їжі.
- Mn сприяє виробленню гормону інсуліну, що направляє глюкозу (джерело енергії) в клітини.
- Mn грає роль в активації антиоксидантів в організмі: це кофактор у виробленні ферменту MnSOD, що відповідає за нейтралізацію вільних радикалів і ослаблення стресу клітин.
До 25-40% Mn в організмі відкладено в кістковій тканині. Mn працює як кофактор у формуванні кісткового хряща, колагену і мінералізації кісток. Для зміцнення кісткової тканини марганець (Mn) комбінують з кальцієм (Са), вітаміном D і магнієм (Mg).
Згортання крові
Марганець взаємодіє з вітаміном К, підтримуючи нормальну згортання крові та оберігаючи від надлишкової кровотечі.
Діабет другого типу
Бо марганець працює в метаболізмі глюкози й вуглеводів, його дефіцит впливає на толерантність до глюкози. Тому вміст марганцю має значення в підтримці глюкози в нормі та для роботи нирок.
Продукти з мінералом Mn
- шоколад,
- бобові,
- горіхи (мигдальні, кедрові, фундук, пекан),
- ананас,
- Мал,
- "дари моря",
- насіння (лляне, гарбузове, кунжутне, соняшник),
- прянощі (чорний перець, гвоздика, шафран),
- чай,
- цільнозернові.
Взаємодія добавок марганцю
Мікроелементи залізо (Fe), кальцій (Ca) і магній (Mg) змінюють утримання марганцю (Mn) в організмі. Накопичення мінералу знижує всмоктування Mn. Зниження біодоступності марганцю (Mn) пов'язане з прийомом добавок Са, Mg, Fe.
Брак мінералу Mn і токсичність
Брак марганцю рідко проявляється у людей через його достатнього вмісту в продуктах харчування, воді та зовнішньому середовищі. Дефіцит загрожує розвинутися при споживанні на добу менше як 1 мг мікроелемента. Ознаки нестачі марганцю: гальмування росту, патології скелета, збої толерантності до глюкози і патології в засвоєнні жирів і цукрів.
При надмірному прийомі з їжею, неочищеної водою або при передозуванні дієтичних добавок токсичність мінералу Mn дає неврологічні порушення (аналогічно симптомів при паркінсонізмі), збої серцево-судинної системи та пошкодження печінки.