У підозрюваного під час обшуку виявили бюлетені "референдуму" на Донбасі

Прикордонники Луганського загону вилучили докази організації так званого “референдуму” на Донбасі у 2014 році під час обшуку у житлі фігуранта справи спільно зі слідчими управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, повідомляє Радіо Свобода.

“Як з’ясувалося згодом, не дарма, адже таємний прихильник “руського міра” навіть через сім років після проведення нелегітимного референдуму не спромігся знищити докази злочинної участі у 2014 році. Правоохоронці виявили у громадянина України бюлетені, які використовували під час голосування на псевдореферендумі у 2014 році”, – прокоментували у ДПСУ.

Чоловіку повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену “представником влади, повторно, за попередньою змовою осіб або в поєднанні з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі” . Згідно з Кримінальним кодексом, ця кваліфікація передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з можливістю конфіскацією майна.

За даними Держприкордонслужби, з початку 2021 року за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України засудили вісьмох людей, причетних до організації так званого референдуму на Донбасі 2014 року. Ще п’ятьом повідомили про підозру.

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