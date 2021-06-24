Нові податки на квартири та машини: у ВР підтримали ідею Кабміну

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт Кабміну №5600, який може принести в бюджет близько 60 млрд грн, повідомляє Обозреватель.

Документ передбачає введення ПДВ в розмірі 20% на покупку житла в новобудовах, розширення податку на машини, підвищення акцизів, зокрема, на тютюнові вироби.

Так, як йдеться на офіційному сайті комітету, 18 народних депутатів ідею підтримали, 9 утрималися, ще троє виступили проти. Крім акцизів на сигарети і екологічного податку, також підвищать акциз на алкогольні напої. Крім того:

розширять податок на елітні машини;

Зараз податок на машини платять ті українці, які володіють авто вартістю від 375 мінімалок (2,2 млн грн), а за новими правилами хочуть оподатковувати, якщо ціна перевищує 200 мінімалок (1,2 млн грн).

Більше доведеться платити тим, хто продає багато квартир

Прості українці (фізособи) при продажу нерухомості повинні заплатити податок у розмірі 5%, а компанії – 18%. У Мінфіні пропонують ввести норму, згідно з якою починаючи з третьої квартири рядові українці повинні будуть платити стільки ж, скільки і компанії.

Збільшать єдиний податок для деяких "ФОПів"

Фізособам-підприємцям на четвертій групі єдиного податку (фермери) доведеться платити більше за кожен гектар. Так, планують переглянути наступні ставки:

для ріллі, сіножатей та пасовищ – з 0,95 до 1,9;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – з 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – з 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – з 0,19 до 0,38.

Як раніше писав OBOZREVATEL, згідно ідеї Кабміну, також дозволять проводити перевірки, коли є інформація про порушення в обороті палива, заборонять знижувати вартість корисних копалин (+3 млрд).