Підприємство в Маріуполі ухилилося від сплати податків на 7 млн грн

Під керівництвом Донецької обласної прокуратури йде розслідування за фактом ухилення підприємством реального сектора економіки від сплати податків на понад 7 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

"Правоохоронці встановили, що протягом 2018-2020 років посадові особи маріупольського підприємства під час проведення ремонтних робіт організували схему з ухилення від сплати податків і незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. Зокрема, вони відбили в бухгалтерському та податковому обліках підрядної організації неіснуючі фінансово господарські операції щодо придбання товарів у підприємств з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора.

Відзначається, що в результаті цього в держбюджет не надійшло понад 7 млн грн податків.

Під час обшуків в офісах підприємства виявили та вилучили комп'ютерну техніку, документи первинного бухгалтерського обліку та чорнові записи, що підтверджують проведення неіснуючих операцій.