ФГВФО продав банківські активи на 21 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за п'ять років співпраці з електронною системою Прозорро.Продажі провів 13 тис. аукціонів, за результатами яких кредитори неплатоспроможних банків отримали 21 млрд грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Відзначається, що влітку 2016 року Фонд, Національний банк, проектний офіс Прозорро і антикорупційна громадська організація Transparency International Україна почали роботу над створенням нової системи реалізації активів, щоб максимально ефективно реалізувати активи ліквідованих банків.

"Після 2014 року в управління Фонду були передані десятки банків, балансова вартість активів яких сягала понад 500 млрд грн. Ми розуміли, що потрібно створити систему, яка б гарантувала справедливість і прозорість проведення торгів і унеможливлювала стороннє втручання в них", - згадує директор-розпорядник Фонду Світлана Рекрут.

У відомстві додали, що з початку роботи системи не було жодного оскарження аукціону як процедури продажу і приватизації.