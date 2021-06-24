Чим небезпечні недостиглі та переспілі банани

Фахівець зі зниження ваги розповів, чим небезпечні банани. Причому нашкодити можуть як переспілі плоди, так і недоспілі, які вважаються дуже корисними, повідомляє Ukr.media.

Банани — поживний продукт, який не викликає алергії. Саме тому його нерідко дають навіть маленьким дітям. Однак банани можуть бути небезпечними.

У першу чергу обережними слід бути людям, у кого є захворювання кишківника, жовчного міхура, підшлункової залози. Недоспілі плоди можуть привести до здуття кишечника. Вся справа у великій кількості клітковини.

Через клітковину банани не можна поєднувати, наприклад, з яблуками, а також з овочами. Це тільки посилить здуття.

Якщо зазначених захворювань немає, недостиглі банани виявляться більш корисними, ніж їх жовті побратими. У зелених плодах є резистентний крохмаль, який покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

Переспілі банани дуже солодкі за рахунок великого вмісту цукру. Фахівець рекомендує відмовитися від бананово-шоколадних та інших подібних десертів тим людям, хто схильний до підвищення рівня глюкози в крові.