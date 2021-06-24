Зеленський доручив Данілову провести закриту нараду

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексію Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, упроваджених органами США стосовно громадян України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову провести в апараті РНБО закриту нараду з питання виконання протокольного рішення РНБО, ухваленого на засіданні Ради 4 червня 2021 року, щодо санкцій, упроваджених органами США стосовно громадян України", - повідомило в коментарі інформоване джерело, близьке до апарату РНБО.

Як повідомлялося, 4 червня 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про те, що СБУ перевірять 134 громадян України, які перебувають під санкціями США.