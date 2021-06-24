Маленькі і зручні: собаки, з якими комфортно подорожувати

Найлегше відправитися в подорож буде тим, чиї вихованці мають лагідну вдачу і невеликими розмірами. Ось п'ять найбільш відповідних порід, повідомляє Профиль.

Континентальний той-спанієль

Ця порода собак зазвичай не перевищує 28 см, а її вага часто не більше 4 кг. Залежно від положення вух виділяють два різновиди - папільон і Фален. З французького papilion перекладається як "метелик". Породу так назвали через високо посаджених вух, які нагадують крила метелика.

Цих собак легко дресувати, а за інтелектом вони знаходяться в топі серед інших порід. Крім того, вони відрізняються гарним здоров'ям і швидкою адаптацією. Їх готовність до будь-яких авантюр робить Папільон одними з кращих компаньйонів для поїздок.

Померанський шпіц

Ця порода була улюбленою у англійської королеви Вікторії, через що помаранчі вважаються найбільш красивими собаками серед інших. Їх мініатюрні розміри - зростання до 21-22 см і вага до 3,5 кг - не говорять про те, що шпіци не вміють за себе постояти. За характером помаранчі не полохливі, мають веселу вдачу і високою рухливістю. Також померанський шпіц відрізняється кмітливістю і відданістю, а бажання догодити господареві допомагає швидко дресирувати собаку.

Той-фокстер'єр

Шовковисті грудочки енергії - так характеризують той-фокстерьеров їх власники. Любителі активного способу життя, ці атлетичні собаки мають невеликі розміри. Що стосується характеру, то вони досить кмітливі і рішучі, при цьому дуже віддані своїм господарям і легко адаптуються до нових умов. Той-фокстер'єр вважається відмінним компаньйоном, до того ж не дуже гучним.

Йоркширський тер'єр

Англійські декоративні собаки не перевищують за вагою 3,2 кг. Витончені пропорції не заважають тер'єрам бути цікавими, сміливими і дуже грайливими. Незважаючи на відданість господареві, вони не бояться чужинців і легко зближуються з іншими собаками. Завдяки невибагливості в плані відходу, стежити за собакою під час поїздки буде легко. До того ж цю породу можна привчити до лотка.

Мініатюрна такса

Найрозумніша з перерахованих порід, стверджують експерти. Ці собаки володіють високим інтелектом і незалежністю, тому у них не виникає проблем з соціалізацією. Вони завжди готові до будь-яких пригод, якщо поруч буде господар. Іноді авантюризм їх підводить, і вони можуть отримати травму, тому варто уважно стежити за такої таксою і не дозволяти їй вступати в небезпечні ігри.