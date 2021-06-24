Б/у автомобілі вже дорожче нових: що чекає український ринок

Здебільшого мова про популярних пікапах і позашляховиках, повідомляє Автоцентр.

Напівпровідникова криза і нестача багатьох комплектуючих привели до того, що ціни на вживані автомобілі стрімко ростуть. Така картина спостерігається в усьому світі. Це пов'язано з тим, що покупці все частіше звертаються до ринку б/у авто з-за небажання довго чекати нову машину.

Згідно з даними, за останні 12-18 місяців вартість уживаних автомобілів підскочила на 15-40%. В результаті тепер б/у автомобіль може коштувати вище своєї первісної вартості. Раніше таке складно було навіть припустити, тепер це реальність.

У новому звіті Associated Press «нова реальність» пояснюється більш наочно. Роз'яснити ситуацію допоміг старший віце-президент з аналізу даних компанії Black Book Алекс Юрченко. Компанія спеціалізується на аналізі даних автомобільної промисловості, що дозволяє Алексу оперувати конкретними цифрами. За його словами, велика частина автомобілів, вік яких не перевищує трьох років, зараз пропонується за цінами вищими, ніж вони оцінювалися виробником.

Він також зазначив, що ринок зараз виглядає досить дивно. Дилерам потрібні товарні запаси, тому вони також готові платити за старі транспортні засоби. Перш ніж ми вирішимо придбати якийсь автомобіль, його вартість наблизиться до рекомендованої виробником роздрібною ціною.

Співробітники Black Book змогли аргументувати свої слова і підкріпити їх цікавими даними. Наприклад, їм вдалося відшукати 73 випадки продажу б/у авто, проданих за завищеною вартістю. У всіх випадках сума, виручена дилером, перевищувала початкову. Також цікаво що більшість таких автомобілів - це пікапи і позашляховики. Відзначимо, що ці конкретні приклади стосуються американського ринку.

Незважаючи на те, що на даний момент проблема здається «далекою», українці часто звертаються до ринку США за б/у автомобілями. Це означає, що зростання вартості старих транспортних засобів може відбитися і на нас. Поки аналітики нічого не говорять про стабілізацію цінових коливань.