СБУ не може заборонити концерти Басти в Україні

Служба безпеки України не має повноважень для того, щоб скасувати майбутні концерти російського артиста Басти в Києві та Одесі, повідомляє Вести.

Однак Державна прикордонна служба на основі звернення СБУ може прийняти рішення про непропуск реп-виконавця на територію України, підкреслив глава прес-служби СБУ Артем Дехтяренко.

"Історія із страйкуючими триває не перший рік. У нього був випадок незаконного відвідування Криму, після чого в 2017 році СБУ внесла його в так званий "чорний список". Такі обмеження були введені на три роки. Термін пройшов і повторно він Крим не відвідував. Навіть змінив свою позицію, тому його автоматично з цього списку виключили ", - пояснив речник СБУ.

Однак він уточнив, що в березні 2021 року СБУ відправляла офіційний запит до Державної прикордонної служби, на основі якого саме це відомство може прийняти рішення про непропуск артиста в Україну.

"СБУ проінформувала Державну прикордонну службу в березні цього року про те, що Баста перетнув адмінкордон Криму поза українських пунктів пропуску, очевидно з порушеннями. Тому рішення щодо його пропуску або непропуску на територію України повинна приймати Держприкордонслужба", - уточнив Дехтяренко.

Він підкреслив, що СБУ діє виключно в рамках правового поля, а заборона концертів Басти в Україні в даному випадку не входить до повноважень відомства.

Судячи з того, що в травні цього року, тобто вже після звернення СБУ до Держприкордонслужбі, реперу не перешкоджали під час перетину кордону з Україною, є ймовірність, що і в цей раз його пропустять. При цьому у Держприкордонслужби є повноваження не пропускати Басту в нашу країну або провести свої перевірки.