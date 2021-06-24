У Британії не виключили наближення кораблів до Криму в майбутньому

В уряді Великої Британії не виключають, що в майбутньому британські кораблі знову ходитимуть у водах Чорного моря неподалік від Кримського півострова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звісно, так... Ми ніколи не визнавали анексію Криму, це були українські територіальні води", – сказав державний секретар у Міністерстві довкілля Великої Британії Джордж Юстіс.

"Відповідно до міжнародного законодавства ви можете вибирати найкоротший, найшвидший шлях з однієї точки в іншу. Есмінець "Дефендер" йшов в українських територіальних водах, слідуючи до Грузії, і було логічно йти таким шляхом. Це цілком нормально та звично", – додав він.

За словами Юстіса, журналіст BBC, який перебував на борту есмінця, був неправий, коли повідомив про те, що російські військові діяли агресивно, домагаючись від британського корабля зміни курсу.

"Все виглядало інакше", – заявив він.

Журналіст раніше повідомляв, що "Дефендер" продовжив перехід у територіальних водах біля Криму, у 12-мильній зоні, та не змінив курс, попри маневри російських кораблів.

Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що російські судна стежили за проходом есмінця ОРО "Дефендер" ВМС Великої Британії у Чорному морі поблизу Криму та передали його екіпажу інформацію про проведення навчань неподалік.

"Відповідно до встановленої практики російські кораблі стежили за його проходом, і він був повідомлений про проведення у найближчих околицях навчань", – наводив телеканал Sky News слова Воллеса.

Як заявив Воллес, есмінець брав участь у "плановому переході" з Одеси до Грузії через Чорне море.

"Як є нормальним на цьому маршруті, він увійшов у визнаний на міжнародному рівні коридор поділу руху. Він безпечно залишив цей коридор о 09:45 за британським часом", – уточнив Воллес.

Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії стверджували, що російські військові не відкривали попереджувальний вогонь у зв'язку з проходом есмінця "Дефендер" ВМС Великої Британії у Чорному морі поблизу Криму. У відомстві заперечували, що на шляху проходження есмінця російською стороною проводилося бомбометання.

У середу в Міноборони РФ повідомили, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця "Дефендер", який вранці в середу увійшов в територіальне море РФ у Чорному морі в районі мису Фіолент на три кілометри.

"Есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації. На попередження не відреагував", – сказали в Міноборони РФ.

Прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу, а бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання (4 ОФАБ-250) за курсом руху есмінця ОРО "Дефендер", заявили російські військові.