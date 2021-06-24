Небезпека спорту в спеку

Фізична активність в жарку погоду - додатковий стрес для тіла. Саме вправу, температура і вологість повітря можуть підвищити температуру вашого тіла. Щоб охолодитися, тіло людини направляє більше крові для циркуляції через шкіру, залишаючи менше крові для м'язів і збільшуючи частоту серцевих скорочень, повідомляє GreenPost.

Якщо вологість повітря висока, організм стикається з додатковим стресом, оскільки піт не так легко випаровується зі шкіри. Як наслідок, температура тіла підвищується.

Зазвичай шкіра людини, судини й рівень потовиділення пристосовуються до спеки. Однак системи охолодження організму можуть працювати погано, якщо ви занадто довго перебуваєте під впливом високих температур і вологості, сильно потієте, але не вживаєте достатню кількість рідини.

Як наслідок, виникають хвороби, пов'язані зі спекою. Симптоми можуть бути легкими на початку, однак, якщо не враховувати їх стан здоров'я, вони істотно посиляться.

Хвороби, що виникають із-за спеки:

Теплові спазми. Це хворобливі скорочення м'язів, що виникають під час фізичних вправ. Уражені м'язи можуть бути твердими на дотик, а людина відчуває біль або спазми. Температура тіла може бути нормальною.

Теплове синкопе (непритомність), колапс, пов'язаний з фізичними вправами. Теплове синкопе часто може бути викликано високими температурами, воно виникає після тривалого сидіння або стояння на сонці. Колапс, пов'язаний з фізичними вправами - відчуття запаморочення відразу після тренувань. Це може статися, коли людина різко припиняє біг, гонку тощо.

Теплове виснаження. Температура тіла підійматися до 40 ° С, то вона може відчувати нудоту, блювоту, слабкість, головний біль, непритомність, пітливість, холод, у нього стає липкою шкіра. Якщо цей стан не лікувати, перевтома може призвести до теплового удару.

Сонячний або тепловий удар - це надзвичайний стан, що загрожує життю і виникає, коли температура вашого тіла перевищує 40 ° C. Ваша шкіра може бути сухою від нестачі поту або вологою.

Під час фізичних вправ в жарку погоду стежте за ознаками і симптомами захворювань, пов'язаних зі спекою. Ніколи не ігноруйте симптоми, адже ваш стан може погіршитися, що потребують невідкладної медичної допомоги.

Симптоми і ознаки захворювань, які можуть проявлятися під час фізичної активності в спеку:

Судоми м'язів. Нудота або блювота. Слабкість. Втома. Головний біль. Надмірне потовиділення. Запаморочення. Помутніння розуму. Дратівливість. Низький кров'яний тиск. Підвищений пульс. Проблеми з зором.

Якщо у вас виникає будь-який з цих симптомів, вам потрібно швидко знизити температуру тіла і негайно увапниться. Припиніть вправи й знайдіть в прохолодне приміщення, щоб охолодитися. Якщо це можливо, знайдіть когось, хто б міг побути з вами й простежити, щоб ваш стан не погіршився.

Вимірювання температури тіла за допомогою ректального термометра точно визначає ступінь теплової травми. Ротової, вушної або лобовий термометр не забезпечує точних показників температури тіла в спеку.

Якщо у вас тепловий удар, сплутаність свідомості або зміни психічного стану, вам потрібна екстрена медична допомога.

У випадках теплового виснаження зніміть зайвий одяг або спортивний інвентар. Переконайтеся, що з вами поруч люди, які можуть допомогти. По можливості охолодіть тіло прохолодною водою.

Також можна покласти холодні та мокрі рушники або пакети з льодом на шию, лоб і пахви, облитися водою зі шланга або душа, посидіти у ванній з прохолодною водою. Пийте багато рідини. Якщо вам не стане легше протягом приблизно 20 хвилин, зверніться за екстреною медичною допомогою.