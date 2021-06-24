В Україні новонародженим робитимуть скринінг на генетичні хвороби

Віктор Ляшко заявив, що міністерство охорони здоров'я запровадить неонатальний скринінг на виявлення генетичних захворювань, повідомляє Укрінформ.

“Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширяємо перелік цих захворювань з 4, які у нас були, до 21.

Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя”, - сказав Ляшко.

Окрім цього, як він додав, буде запроважено сімейний скринінг, коли пари, плануючи народження дитини, можуть пройти певні дослідження і оцінити ризики виникнення генетично зумовлених захворювань.

Міністр наголосив, що в стратегії розвитку людського капіталу, яка була затверджена указом Президента в червні цього року, окремий розділ присвячений здоровому дитинству. Так, увага буде приділятися малюковій смертності, якості медичної допомоги з народження і ще в період вагітності матері.