Майже половина українців підтримає законопроєкт про деолігархізацію на референдумі

Майже половина українців підтримає законопроєкт про деолігархізацію на референдумі

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського про деолігархізацію, якщо він буде винесений на всеукраїнських референдум, готові підтримати 39,7% українців, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного 17-18 червня 2021 року соціологічною компанією Active Groupe, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Серед них 16% підтримають однозначно і 23,7% - скоріше підтримають.

Водночас 15,2% опитаних зізналися, що не підтримуватимуть законопроєкт про деолігархізацію, 7% ще не визначилися і 38,2% вагалися з відповіддю.

Чи підтримають заборона на фінансування політичних партій для осіб, які будуть включені в реєстр олігархів, 54,7% респондентів, 13,6% не підтримають, 5,8% ще не визначилися і 25,9% вагалися з відповіддю.

Чи підтримають заборона на участь у великій приватизації для осіб, які будуть включені в реєстр олігархів, 45,5% українців, 15,6% не підтримають, 7,4% ще не визначилися і 31,6% вагалися з відповіддю.

Крім того, 60% респондентів впевнені, що вплив олігархів в медійній сфері необхідно обмежити, 8,9% вважають, що не потрібно, 2,2% ще не визначилися і 28,8% вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося серед осіб старше 18 років по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму методом інтерв'ю. Всього було опитано 1200 респондентів. Теоретична похибка становить від 2,9% при 50% відповідей до 1,7% при 10% і 90% відповідей.

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