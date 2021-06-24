Майже половина українців підтримає законопроєкт про деолігархізацію на референдумі

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського про деолігархізацію, якщо він буде винесений на всеукраїнських референдум, готові підтримати 39,7% українців, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного 17-18 червня 2021 року соціологічною компанією Active Groupe, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Серед них 16% підтримають однозначно і 23,7% - скоріше підтримають.

Водночас 15,2% опитаних зізналися, що не підтримуватимуть законопроєкт про деолігархізацію, 7% ще не визначилися і 38,2% вагалися з відповіддю.

Чи підтримають заборона на фінансування політичних партій для осіб, які будуть включені в реєстр олігархів, 54,7% респондентів, 13,6% не підтримають, 5,8% ще не визначилися і 25,9% вагалися з відповіддю.

Чи підтримають заборона на участь у великій приватизації для осіб, які будуть включені в реєстр олігархів, 45,5% українців, 15,6% не підтримають, 7,4% ще не визначилися і 31,6% вагалися з відповіддю.

Крім того, 60% респондентів впевнені, що вплив олігархів в медійній сфері необхідно обмежити, 8,9% вважають, що не потрібно, 2,2% ще не визначилися і 28,8% вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося серед осіб старше 18 років по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму методом інтерв'ю. Всього було опитано 1200 респондентів. Теоретична похибка становить від 2,9% при 50% відповідей до 1,7% при 10% і 90% відповідей.