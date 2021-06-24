НКРЕКП встановить мінімальні ціни на внутрішньодобовому ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує на період профіциту електроенергії зобов'язати учасників внутрішньодобового ринку (ВДР) в Об'єднаній енергосистемі України встановлювати ціну енергії на рівні не менше 101% від ціни ринку на добу вперед (РДН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Проєкт відповідних змін до постанови №766 від 8 квітня 2020 року про дії учасників ринку на період карантинних обмежень внесений до порядку денного засідання регулятора в п'ятницю, 25 червня.

Згідно з документом, учасники ВДР і РДН до 1 жовтня 2021 року у своїх заявках на торги на ВДР в ОЕС повинні вказувати ціни на електроенергію не менш 101% від ціни РДН.

В обґрунтуванні до прийняття такого рішення комісія посилається на пропозиції Міністерства енергетики та держпідприємства "Оператор ринку" про тимчасове запровадження мінімальної ціни на ВДР з метою врегулювання проблемних питань ціноутворення на ньому.

В обґрунтуванні вказується, що на ряді нарад у Міненерго неодноразово підіймалося питання фінансового збалансування учасників ринку з метою, зокрема накопичення виробниками електроенергії необхідних коштів для проведення ремонтної кампанії та забезпечення запасів вугілля.

Крім того, стабілізація ринку є важливою складовою процесу інтеграції української і європейських енергосистем, відзначається в обґрунтуванні до проєкту рішення.