Київське метро накрив електронний колапс

У четвер, 24 червня, метрополітен виявився заблокованим по всьому Києву. Про це, посилаючись на сторінку "Київського метрополітену" в Facebook, повідомляє Телеграф.

"Зараз оплата проїзду банківською карткою і мобільними додатками в метро не працює. Фахівці у рюється причини технічного збою", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів попросили скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток в автоматах з продажу.