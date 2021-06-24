В Індії зафіксували першу смерть від штаму "дельта плюс"

Перша смерть після зараження новою мутацією COVID-19 штамом "дельта плюс" зафіксована в штаті Мадхья-Прадеш в Індії, повідомляє Лента.Ру.

Загиблою виявилася жінка, її вік не повідомляється. У її чоловіка також раніше знайшли коронавірус, однак пізніше він отримав дві дози вакцини.

Як повідомив міністр штату Вішвас Саранг, на цей час виявлено п'ять осіб, інфікованих новим штамом. Загибла жінка була єдиною з них, хто не вакцинувалася. Решта четверо, за словами міністра, "отримали вакцину і тепер здорові" .

"Пацієнт, який не пройшов вакцинацію, помер від вірусу. Ось чому ми закликаємо всіх пройти вакцинацію", - заявив Саранг.

Раніше директор Всеіндійського інституту медичних наук Рандіп Гулер попередив, що новий штам коронавірусу "дельта-плюс" (B.1.617.2.1) відрізняється блискавичною заразністю. За даними фахівця, заразитися цим варіантом вірусу можна, навіть просто проходячи повз інфіковану людину без маски. Крім того, стурбованість медиків та влади викликає той факт, що "дельта-плюс" стійкий до моноклональних антитіл і має здатність "обходити" імунітет.