В Україні презентували комерційні новинки Renault

Французька компанія Renault провела масштабну презентацію нового модельного ряду комерційних автомобілів бренду. Українську "прописку" отримали відразу три нові моделі, повідомляє Обозреватель.

Французький виробник багато років є лідером з продажу як в легковому, так і в комерційному сегменті.

За підсумками перших 5 місяців нинішнього року в сегменті легкого комерційного транспорту Renault займає 25,9% ринку. Джерело: obozrevatel.com

Успіху сприяє розвинена мережа сервісних центрів, широкий модельний ряд і привабливі фінансові пропозиції. За підсумками перших 5 місяців нинішнього року в сегменті легкого комерційного транспорту Renault займає 25,9% вітчизняного ринку.

Посилити позиції компанії покликані три нові моделі, представлені в Україні – оновлені Master та Trafic, а також абсолютно нова модель Express. Кожен із запропонованих автомобілів розрахований на свою аудиторію.

Посилити позиції компанії покликані оновлені Master та Trafic, а також абсолютно нова модель Express. Джерело: obozrevatel.com

Зокрема модель Master є найбільшою в родині комерційних авто Renault. Він доступний у різних виконаннях, включаючи шасі для установки спеціальних кузовів та робочих надбудов. На презентації був представлений спеціальний варіант, передбачений для людей з обмеженими можливостями.

На презентації був представлений спеціальний варіант Master, передбачений для людей з обмеженими можливостями. Джерело: obozrevatel.com

Салон модернізованого Master. Джерело: obozrevatel.com

Доступ в салон полегшують широкі двері і широка підніжка. Джерело: obozrevatel.com

Просторий салон надає достатньо місця для перевезення людей на візках та їх супроводжуючих. Джерело: obozrevatel.com

Ззаду встановлений підйомник, розрахований на вагу до 250 кг. Джерело: obozrevatel.com

Цей автомобіль має підйомник на 250 кг в задній частині, а просторий салоні надає достатньо місця для перевезення людей на візках та їх супроводжуючих. Для максимального комфорту у салоні встановлені додаткові системи кондиціонування та автономний обігрівач.

Другий за рахунком, але не менш важливе є модель сімейства Trafic. Джерело: obozrevatel.com

Другою за рахунком, але не менш важливою є модель сімейства Trafic. В експозиції була представлена нова версія комбі з 6-місним салоном і містким відділенням для вантажів. Вона може бути у двох варіантах довжини. Корисний об'єм вантажного відділення досягає 6 м3, вантажопідйомність становить 1199 кг, максимальна довжина багажного відсіку – 4150 мм.

Корисний об'єм вантажного відділення досягає 6 м3, вантажопідйомність становить 1199 кг. Джерело: obozrevatel.com

В експозиції була представлена нова версія комбі з 6-місним салоном та містким відділенням для вантажів. Джерело: obozrevatel.com

Салон Renault Trafic. Джерело: obozrevatel.com

Ну і нарешті, головна новинка сезону – Renault Express, який прийшов на зміну популярної моделі Dokker. Автомобіль отримав привабливий дизайн, виконаний у фірмовому стилі бренду, оригінальну світлотехніку з LED ДГЗ, а також виразний бампер, об'єднаний з хромованою решіткою радіатора. Для кращого огляду машина отримала великі дзеркала заднього виду.

Renault Express буде доступний з двома силовими агрегатами на вибір. Джерело: obozrevatel.com

Доступ у салон забезпечують широкі зсувні двері. Джерело: obozrevatel.com

Інтер'єр новинки максимально практичний та функціональний. У салоні передбачено безліч відділень для дрібниць сумарним об'ємом до 53,8 л. Центральне місце приладової панелі займає 8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи EasyLink. Для підключення комплектуючих передбачені до 3-х USB-портів і до 4-х розеток на 12В, одна з яких розташована у багажному відділенні.

Інтер'єр новинки максимально практичний і функціональний. Джерело: obozrevatel.com

Об'єм багажного відділення пасажирської версії в залежності від трансформації сидінь в салоні може варіюватися від 800 до 3000 літрів. По довжині можна розмістити вантажі до 1189 мм. Легкий доступ в салон забезпечують величезні зсувні двері, а ширина отвору досягає 716 мм.

В Україні презентували новинки комерційного ряду Renault. Джерело: obozrevatel.com

У вантажній версії функціональні можливості ще більш вражаючі. Об'єм багажного відділення – 3,3-3,7 м3, а максимальна довжина перевезеного вантажу може досягати 1915 мм. Для зручності кріплення в багажному відділенні можна встановити до 10 такелажні петель. Природно, що в залежності від потреб клієнта в машині можуть бути встановлені різні органайзери, полички та інший інвентар.

У вантажній версії функціональні можливості ще більш вражаючі. Джерело: obozrevatel.com

Об'єм багажного відділення – 3,3-3,7 м3, а максимальна довжина перевезеного вантажу може досягати 1915 мм. Джерело: obozrevatel.com

В Україні Renault Express буде доступний в двох варіантах силових агрегатів – з 95-сильним 1,5-літровим турбодизелем, а також 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 110 сил. У першому випадку в парі з мотором працює 6-ступінчаста "механіка", а в другому – 5-ступінчаста МКП.

Ну а тепер найголовніше, – ціни. Пасажирський 5-місний Express з бензиновим мотором обійдеться мінімум в 414 400 грн. з урахуванням фірмової програми кредитування "Бонус +". За дизельну версію пропонується заплатити не менше 457 900 грн. У випадку з вантажним фургоном бензиновий варіант буде коштувати від 346 400 грн., А дизельний – від 416 700 грн. Пасажирська версія буде запропонована в трьох комплектаціях, а для вантажної версії їх дві.