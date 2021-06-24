Макрон вважає, що ЄС потрібно вести діалог з РФ
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ЄС необхідний діалог з Росією, щоб забезпечувати стабільність на європейському континенті, повідомляє Інтерфакс.
"Нам потрібен діалог, щоб забезпечувати стабільність на європейському континенті. При цьому європейці повинні виступати з єдиних позицій", - сказав він журналістам в Брюсселі перед стартом саміту ЄС.
На думку Макрона, європейським країнам
"недостатньо просто реагувати (на дії Росії)".
Макрон як приклад діалогу з Москвою навів недавній саміт США-РФ, на якому, за словами президента Франції,
"Джо Байден почав структуруючий діалог з Росією".
Макрон підкреслив, що при контактах з Росією країни ЄС не повинні приносити в жертву свої основоположні принципи і цінності.