Рівень безробіття в Україні перевищив 10%

У I кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше склала 15,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,4 млн осіб. Кількість безробітного населення склала по 1,8 млн осіб, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 48,6%, а серед населення у віці 15-70 років - 55,0%.

Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 10,4%, а у віці 15-70 років - 10,5%.

Автор: Олександр Білоус