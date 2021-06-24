Вакцина Pfizer ефективна проти штаму "Дельта"

Офіційний представник Pfizer в Ізраїлі Алон Раппапорт заявив, що вакцина проти коронавірусу виробника Pfizer-BioNTech має високу ефективність проти COVID-варіанту Дельта, повідомляє Кореспондент.

"Наявні у нас дані накопичуються з досліджень, які ми проводимо в лабораторії, і включають дані з тих місць, де індійський варіант, Дельта, замінив британський варіант. Дані вказують на те, що наша вакцина дуже ефективна в запобіганні коронавірусу - близько 90%" , - розповів Раппапорт.

Тим часом глава відділу охорони здоров'я МОЗ Ізраїлю Шарон Олрой-Прейс зазначила, що поки недостатньо даних для повного уявлення про ефективність препарату проти варіанту Delta.

"Ми збираємо дані зараз. Тільки зараз ми спостерігаємо перші випадки варіанти Дельта в Ізраїлі - близько 200 - тому ми скоро дізнаємося більше", - сказала чиновниця.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, штам Дельта, вперше зафіксований в Індії в жовтні минулого року, стає домінуючою версією коронавірусу.