На Київському водосховищі після чотирьох днів пошуку знайшли тіло чоловіка

Після чотирьох днів пошуку в акваторії Київського водосховища, поблизу с. Лебедівка Вишгородського району, служба порятунку знайшла тіло 36-річного чоловіка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули три людини: батько 1985 року народження та двоє дітей 2011 і 2017 року народження" , - інформує ДСНС.

Раніше одну дівчинку з води дістали місцеві жителі та передали медикам, однак дорогою до лікарні дитина померла. Тіло іншої дівчинки було знайдено на відстані понад 10 кілометрів від місця зникнення, поблизу села Козаровичі