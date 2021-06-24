На Київському водосховищі після чотирьох днів пошуку знайшли тіло чоловіка

На Київському водосховищі після чотирьох днів пошуку знайшли тіло чоловіка

Після чотирьох днів пошуку в акваторії Київського водосховища, поблизу с. Лебедівка Вишгородського району, служба порятунку знайшла тіло 36-річного чоловіка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули три людини: батько 1985 року народження та двоє дітей 2011 і 2017 року народження", - інформує ДСНС.

Раніше одну дівчинку з води дістали місцеві жителі та передали медикам, однак дорогою до лікарні дитина померла. Тіло іншої дівчинки було знайдено на відстані понад 10 кілометрів від місця зникнення, поблизу села Козаровичі

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