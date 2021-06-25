В Україні кожні три години в ДТП гине людина

В Україні у середньому кожні три години в ДТП гине одна людина, а травми отримують кожні 15 хвилин. Загалом аварії в країні стаються кожні три хвилини, повідомляє Обозреватель.

За минулий рік на дорогах в країні постраждало майже 32 тисячі людей. 3,5 тисяч громадян внаслідок ДТП померло. Про це з посиланням на заступницю міністра внутрішніх справ Тетяну Ковальчук пише "Укрінформ"﻿.

За її словами, в Україні головними причинами аварій є перевищення швидкості, вживання водіями алкоголю та нехтування ними засобів безпеки, таких як ремені.

Ковальчук зазначила, що для зменшення кількості ДТП в країні впровадили автоматичну систему фіксації порушень правил дорожнього руху. Це дозволило за рік на 17% зменшити кількість аварій зі смертельними наслідками.

На 14% зменшилася кількість аварій із травмованими людьми. Порівняно з минулим роком загинуло на 133 оси менше, і травмувалося на 1010 людей менше.