Лукашенко допускає воєнний стан через санкції ЄС

Білоруський президент Олександр Лукашенко через секторальні санкцій проти Білорусі допускає введення воєнного стану. За його словами, санкції не повинні призвести до проблем на підприємствах, повідомляє РБК-Украина.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Гродненської області, передає Onliner.

"Яким буде ВРП (валовий регіональний продукт, - ред.) після цих оскаженілих санкцій на кінець року? Адже ми готувалися до цього, знали, що загрожує" , - запитав Лукашенко на одному з підприємств.

Він підкреслив, що через санкції на жодному підприємстві не повинно бути просідання. Якщо знадобиться - запровадять воєнний стан.

"Нехай Караєв (колишній міністр внутрішніх справ, тепер інспектор по Гродненській області, - ред.) одягає генеральську форму, вам (голові Гродненського обласного виконкому Володимиру Караніку, - ред.) теж звання присвоєно генерал-майора - і вперед. Воєнний стан, якщо потрібно. Але жодного не повинно бути просідання. Ми цим мерзотникам по той бік кордону повинні показати, що їхні санкції - це їх безсилля. І ми це зробимо" , - додав Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз ввів секторальні санкції проти білоруської економіки. Вони включають обмеження доступу на фінансові ринки, а також заходи щодо білоруського експорту.