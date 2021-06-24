Кораблі Британії будуть ходити біля берегів Криму - міноборони

Британським кораблям «не завадять» ходити біля берегів окупованого Росією Криму. Про це в інтерв'ю The Times заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє InfoResist.

Він заявив, що королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародне морське право і йому не буде надано перешкод в мирний перехід.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб звернув увагу, що опис росіянами інциденту в зв'язку з проходом есмінця «Defender» біля берегів Криму «передбачувано неправильний».

«Корабель ВМС Великобританії здійснював мирний прохід через територіальні води України. Ми робили це відповідно до міжнародного права», - підкреслив він.

У свою чергу Уоллес зазначив, що Британія не здивована цією ситуацією.