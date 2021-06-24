Зеленський продовжив санкції до банків РФ і ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський указом №264 у четвер увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про продовження і запровадження за пропозицією Нацбанку України нових санкцій до 55 російських банків, платіжних систем і так званих центральних банків з ОРДЛО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті глави держави, у цьому списку, як і раніше, зокрема, Банк Москви, Газпром Банк, банк "Росія", банк "ВТБ", державна корпорація "ВЭБ.РФ", Сбербанк Росії, а також платіжні системи MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колібрі".

Стосовно банків, "дочки" яких працюють в Україні, обмеження полягає у запобіганні виведенню капіталів за межі країни.