Свіжий рейтинг партій: кого підтримують українці

У середині червня 2021 року партію "Слуга народу" на парламентських виборах підтримали б 28,1% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився. У порівнянні з кінцем квітня (28,2%) рейтинг партії не змінився, повідомляє РБК-Украина.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За партію "Європейська солідарність "готові віддати свій голос 19,1% (у квітні - 18,3%), за партію" опозиційна платформа - за життя" - 15,0% (у квітні - 15,0%)," Батьківщина "- 10,5% (у квітні - 10,8%), партію "Сила і честь" - 6,0% (у квітні - 6,4%).

Крім того, за партію "Українська стратегія Гройсмана" планують голосувати 3,7%, партію "Громадянська позиція" - 3,0%, парію "Свобода" - 2,7%, Радикальну партію Олега Ляшка - відповідно 2,5%, %, партію "УДАР Віталія Кличка" - 1,8%, "Опозиційний блок" - 1,2%, партію "Голос" - 1,1%, "Партію Шарія" - 0,8%, партію "за майбутнє" - 0,4%, партію "Наш край" - 0,2%, партію "пропозиція" - 0,1%.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч"за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: Олександр Білоус