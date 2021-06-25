Названо знаки Зодіаку, які завжди пускають гроші на вітер
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які не вміють розпоряджатися грошима, повідомляє УНИАН.
Овен
Овни найчастіше живуть не за своїми можливостями. Вони великі марнотрати, і коли залишаються без гроша, зовсім не шкодують про те, що спустили все на вітер.
Лев
Леви люблять розкіш і все, що з нею пов'язано. Вони можуть за один раз витратити всю свою зарплату, потім позичити грошей і знову все витратити. При цьому вони вміють знаходити способи швидкого заробітку.
Терези
Ці люди не можуть встояти перед спокусою. У магазинах вони змітають все найдорожче. І їм зовсім неважливо, на що вони будуть жити далі.