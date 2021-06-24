Зеленский подписал указ о продлении санкций против Миллера и Ротенберга

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня о продлении санкций против ряда российских бизнесменов и чиновников, повідомляє Интерфакс-Украина.

В частности, продлеваются санкции против главы правления "Газпрома" Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаски, главы правления ВТБ Банка Андрея Костина, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.

Указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его обнародования.

Против Миллера, Дерипаски, Костина и Игоря Роттенберга применяется пакет санкций, который включает в себя блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.

Против Аркадия и Романа Роттенбергов применяется предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.

Действие санкций продлевается сроком на три года.