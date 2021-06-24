В Україну приїдуть фахівці щодо санкцій із США

Наступного вівторка, 29 червня, в Україну приїдуть фахівці, які займаються санкційною політикою Сполучених Штатів, для проведення консультацій із Радою нацбезпеки і оборони України щодо співпраці у сфері санкційної політики, повідомляє Интерфакс-Украина.

"29-го числа фахівці зі Сполучених Штатів, які безпосередньо займаються процедурою (запровадження - ІФ) санкцій США. Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися. Ми з ними співпрацювали під час (пандемії - ІФ) ковіду, скажімо так, у нас було заочне спілкування. 29-го числа у нас тут буде група, з якою ми продовжуватимемо співпрацювати", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання журналістів про можливе запровадження санкцій РНБО проти українців, на яких було накладено санкції США.