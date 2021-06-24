Економічні санкції ЄС проти Білорусі вступлять в силу в п'ятницю

Секторальні економічні санкції Європейського союзу проти Білорусі вступлять в силу в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Список санкцій опублікували в четвер увечері в Офіційному журналі ЄС. У документі говориться, що схвалені обмежувальні заходи вступають в силу на наступний день після публікації, відповідно, 25 червня.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС у четвер прийняла нові обмежувальні заходи проти Білорусі "у відповідь на серйозні порушення прав людини" в цій країні. Це секторальні економічні санкції, швидке введення яких Брюссель недавно анонсував.

Зокрема, нові обмежувальні заходи торкнулися нафтового сектора, а також виробництво хлористого калію і товарів для виробництва тютюнової продукції. Санкції обмежують доступ Білорусі на ринки капіталу Євросоюзу, а також взаємодії Мінська з Європейським інвестиційним банком. Заборона також вводиться на поставки товарів військового та подвійного призначення в Білорусь.

В цілому під санкціями ЄС перебувають 166 фізичних та 15 юридичних осіб Білорусі.