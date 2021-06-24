Фукс показав документи, які підтверджують, що він не є громадянином РФ

Бізнесмен і меценат Павло Фукс, проти якого 18 червня Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції, показав у мережі документи, згідно з якими він позбувся громадянства Росії кілька років тому, повідомляє Деловая столица.

Він зазначив, що має у своєму розпорядженні всі необхідні документи, які підтверджують, що в РФ він бізнес не веде і податки в казну країни-окупанта не платить

Пост був опублікований в його Telegram-каналі в цей четвер, 24 червня.

За його словами, його адвокати робили запити в російські інстанції та змогли зібрати потрібні документи.

"Вчора мої адвокати отримали виписки міграційної та податкової служб РФ, які підтверджують, що, дотримуючись усіх процедур, я вийшов з громадянства РФ. У Російській Федерації бізнес не веду, податки не плачу. На скріншотах нижче — інформація про недійсні, тобто анульовані паспорти. Такий паспорт може бути зданий і утилізований або не зданий (часто з логістичних причин) і зазначені в розшуку — обидва варіанти, як показано на скріншоті, означають, що документ недійсний" , — пише меценат.

Він повідомив, щоб вийти з громадянства РФ, потрібно пройти складну процедуру. Свій паспорт громадянина РФ Фукс віддав в консульський відділ посольства РФ в Україні ще в 2017 році.

"Тепер цитую виписку з Федеральної податкової служби РФ:" у Реєстрі платників податків РФ немає відомостей про присвоєння ІПН, що означає, що Фукс п.я. не є платником податків в РФ. У реєстрі індивідуальних підприємців РФ є запис, що Фукс п.я. є громадянином України, а також запис про те, що припинив свою діяльність як індивідуальний підприємець на території РФ. Громадянин України Павло Якович Фукс не зазначений в Реєстрі платників податків РФ" , — пише Фукс.

До слова, варто нагадати, що в Харкові міськадміністрація взяла на себе зобовʼязання відновити інфраструктуру футбольного клубу "Металіст". Відомо, що наразі обʼєкти знаходяться в стані, що підлягає реконструкції та ремонту. Фукс, своєю чергою, заявив, що готовий внести свій внесок у розвиток ФК.