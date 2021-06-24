Microsoft переносить додатки для Android в Windows 11

Microsoft представив додатки для Android в Windows 11, повідомляє The Verge.

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Про ці унікальні доповнення до Windows 11 було оголошено на спеціальному заході, присвяченому Windows. Додатки Android спочатку будуть працювати в Windows 11 і будуть завантажені з нового магазину Windows, включеного в операційну систему.

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Microsoft заявляє, що використовує магазин додатків Amazon для перенесення додатків Android в Windows 11. Програми будуть доступні безпосередньо з нового магазину Windows і будуть працювати на базі технології Intel Bridge. Додатки Android в Windows 11 можна закріпити на панелі завдань або прив'язати до традиційних додатків Windows.

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Сьогодні Microsoft продемонструвала такі додатки, що працюють на Windows 11, як TikTok, Ring, Yahoo, Uber та інші. Поки неясно, скільки існуючих пристроїв будуть підтримувати додатки Android з Windows 11.

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