Microsoft переносить додатки для Android в Windows 11

Microsoft представив додатки для Android в Windows 11, повідомляє The Verge.

Про ці унікальні доповнення до Windows 11 було оголошено на спеціальному заході, присвяченому Windows. Додатки Android спочатку будуть працювати в Windows 11 і будуть завантажені з нового магазину Windows, включеного в операційну систему.

Microsoft заявляє, що використовує магазин додатків Amazon для перенесення додатків Android в Windows 11. Програми будуть доступні безпосередньо з нового магазину Windows і будуть працювати на базі технології Intel Bridge. Додатки Android в Windows 11 можна закріпити на панелі завдань або прив'язати до традиційних додатків Windows.

Сьогодні Microsoft продемонструвала такі додатки, що працюють на Windows 11, як TikTok, Ring, Yahoo, Uber та інші. Поки неясно, скільки існуючих пристроїв будуть підтримувати додатки Android з Windows 11.