Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку перевищили позначку 27,50 гривень. Зростання продовжилося, незважаючи на активне втручання Національного банку.

Відразу кілька причин сприяли прискореного падіння гривні. По-перше, стало відомо, що нерезиденти різко знизили обсяги придбання ОВДП на аукціонах, що проводяться міністерством фінансів. Як наслідок, пропозиція валюти від них теж упало. По-друге, Держказначейство другий день поспіль виплачує компенсацію ПДВ експортерам. Тому частина з них зняла свої заявки на продаж валюти, а деякі відразу конвертували отриману гривню в іноземну валюту. Нарешті, до них приєдналися імпортери, яким необхідно було сплатити свої контракти до кінця місяця. Втративши надію на те, що долар подешевшає, вони сьогодні почали активні покупки, чим викликали ще більший перекіс між попитом і пропозицією. Національному банку, який вчора не з'являвся на ринку, сьогодні довелося потрудитися. Регулятор продав близько 50 млн доларів за ціною 27,55 гривень, після чого виставив ордер на продаж за 27,56 гривень і простояв з ним до кінця торгів. Лише це змогло зупинити зростання і не дати долара піднятися вище позначки 27,60.

Закрили торги четверга на 13 копійок на купівлі і на 10,5 копійок на продажу вище, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,32 / 27,50 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися дуже широко: спред на старті склав 18 копійок. Перші угоди пройшли в 9:57: спочатку хтось із продавців віддав 7,5 млн за ціною 27,35 гривень, потім ще 6,5 млн - за ціною 27,3525 гривень. Очікування, що курс піде вниз, підштовхнули цінник на продаж вниз, і до 10:10 він опустився до 27,38 гривень. Протягом години угоди йшли в діапазоні 27,375-27,415 гривень. Об 11:30 число покупців почало швидко зростати, паралельно зростав і цінник на продаж. О 12:10 він перевищив рівень 27,50 гривень, і на ринку почалася паніка. Покупці не встигали міняти ціни своїх заявок слідом за продавцями; найдешевші заявки відкуповувалися миттєво. О 12:40 на ринку з'явився Національний банк з продажем по 27,55 гривень. Запропонованих ним за цією ціною 50 млн вистачило буквально на півгодини. Після відходу регулятора цінник на продаж почав йти до 27,60 гривням, і стало зрозуміло, що ситуація ось-ось вийде з-під контролю. Тому НБУ повернувся і знову запропонував валюту за ціною на копійку вище попередньої. Цього виявилося достатньо, щоб загальмувати зростання. Але продавців залишилося небагато, і відкотити нижче не вийшло.

Котирування закриття - 27,53 / 27,555 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс майже в 2 рази в порівнянні з середою і склав 239 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3749 гривень.

Офіційний курс долара на 25 червня встановлений на позначці 27,4589 гривень за долар, зростання на 18,52 копійок.

Офіційний курс євро на 25 червня встановлений на позначці 32,7928 гривні за євро, зростання на 19,25 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1926. Сьогодні євро з 1,1918 піднявся до 1,1956 долара після публікації слабких статданих з США, а потім знову опустився до позначки 1,1920 долара.

Російський рубль протягом дня зміцнився з 72,70 до 72,15 рублів за долар. Зростання світових цін на нафту продовжує надавати підтримку російській валюті. Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 72,31-72,36 рубля. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали в основному по 3,73-3,75 гривень за 10 рублів. Дешевші пропозиції були великою рідкістю.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Зростання попиту на безготівковий долар і протидію зростанню котирувань з боку Національного банку означає, що і на завтрашніх міжбанківських валютних торгах нам належить побачити підвищену волатильність. Близькість кінця місяця буде стимулювати покупців валюти до більш активних дій, а від експорту слід очікувати зниження пропозиції: кому-то вже виплатили компенсацію ПДВ, хтось отримає її завтра. Залишається лише сподіватися на те, що проти подальшого зростання зіграють спекулянти: побачивши, що Національний банк продає, вони завтра самі можуть вийти з продажами і переломити сформувався тренд.

Готівковий долар в столиці сьогодні виріс в ціні до 27,45-27,47 гривень. При цьому оператори готівкового ринку не можуть похвалитися сильним попитом на готівкового «американця», хоча він, безсумнівно, вище, ніж був тиждень або два тому. Завтра з ранку продажу можуть стартувати на рівні 27,45-27,50 гривень, далі все буде знову залежати від поведінки міжбанку. Є надія, що НБУ все ж загальмує зростання, і тоді цінники на продаж знову підуть вниз.

Слідом за готівковим доларом виріс сьогодні і готівковий євро. У той час, як на FOREX він коливається в неширокому діапазоні, в Україні його ціна за гривню зростає. До вечора вона досягла 32,75-32,80 гривень, за такою ціною його будуть віддавати і завтра вранці. Завтра він також буде цілком залежати від поведінки готівкового долара і рухатися синхронно з ним.

Що стосується російського рубля, схоже, рубль буде якийсь час зміцнюватися в протифазі з гривнею, яка ще падає. Тому, з великим ступенем ймовірності, продажу по 3,72-3,73 гривні за 10 рублів остаточно пропадуть, замість них з'являться пропозиції по 3,76-3,77 гривні, а середньою ціною так і залишиться 3,75 гривні за 10 рублів .