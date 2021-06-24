Співробітники ДБР і Офісу генпрокурора прийшли вручити підозру Киві

У спортклуб, де тренується нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, прийшли співробітники ДБР і Офісу генерального прокурора, щоби вручити йому підозру за статтею 436-1 — поширення комуністичної символіки, повідомляє Деловая столица.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Киви, ця історія почалася, коли він у шапці з радянською символікою разом зі своїм тренером із боксу записав відео про подвиги радянської армії. Тепер на нардепа чекають 30 червня в ОГП для допиту. Кива уточнив, що повістку хочуть вручити і його тренеру з боксу.