Обвал житлової 12-поверхівки в США: знайдено першого загиблого

В окрузі Майамі-Дейд на півдні Флориди (США) вночі в четвер, 24 червня, стався обвал частини багатоповерхового житлового будинку. Відомо про щонайменше одного загиблого і 9 поранених, повідомляє Обозреватель.

На місці почали пошуково-рятувальні операції. Вдень у четвер тільки 35 осіб (включаючи поранених і померлих) були витягнуті з-під завалів, невідома кількість мешканців будинку (попередньо, 51) – у статусі зниклих без вести, передає ABC News.

Надзвичайна подія сталася з 12-поверховим житловим будинком Champlain Towers у прибережному містечку Серфсайд. В цьому будинку – понад 130 квартир, з яких повністю знищені близько 55. Повідомляється, що в цьому домі жили в основному єврейські родини місцевих хасидів.

Зруйнована частина будівлі. Джерело: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

НП сталася вночі. Джерело: Twitter / Miami Beach Police

Мер міста Чарльз Беркетт повідомив, що один із потерпілих потрапив до лікарні в критичному стані. 15 сімей вийшли з будівлі самостійно.

Мер вказав на те, що обвал стався посеред ночі, коли, ймовірно, більшість мешканців спала. Влада побоюється, що кількість загиблих може зрости.

"Це жахливо, тому що мені не здається... що ми знайдемо людей живими" , – сказав Беркетт.

У Майамі впала 12-поверхівка. Джерело: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

Люди із сусідніх будинків були евакуйовані в найближчі готелі. Також відомо, що в цьому районі очікувався шторм, що ще більше ускладнило рятувальні операції.

Причина обвалу поки невідома. Беркетт розповів, що будівля була побудована в 1980-х, і охарактеризував подібне обвалення як "менш ймовірне, ніж удар блискавки".

Обвал житлового будинку в США. Джерело: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

Під завалами шукали людей. Джерело: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

До рятувальної операції залучали собак. Джерело: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

Пошуки постраждалих. Джерело: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

Водночас у Champlain Towers напередодні продовжували будівництво даху, але, попередньо, до обвалу конструкції це привести не могло.

На місце було направлено 80 бригад рятувальників, а територію біля будівлі оточили.

Відео з місця події:

Rescue workers are searching through the rubble after a beachfront condo in Miami partially collapsed in the middle of the night. pic.twitter.com/d6agNFmm8L - HuffPost (@HuffPost) June 24, 2 021

A major rescue operation is underway in Miami after a 12-floor apartment building collapsed, killing at least one person. Neighbours described hearing an explosion and said it felt like an earthquake. At least one survivor has been pulled from the rubble. # 5News | @leylahayespic.twitter.com/O645wZ63Si - Channel 5 News (@ 5_News) June 24, 2021