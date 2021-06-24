Обвал житлової 12-поверхівки в США: знайдено першого загиблого
В окрузі Майамі-Дейд на півдні Флориди (США) вночі в четвер, 24 червня, стався обвал частини багатоповерхового житлового будинку. Відомо про щонайменше одного загиблого і 9 поранених, повідомляє Обозреватель.
На місці почали пошуково-рятувальні операції. Вдень у четвер тільки 35 осіб (включаючи поранених і померлих) були витягнуті з-під завалів, невідома кількість мешканців будинку (попередньо, 51) – у статусі зниклих без вести, передає ABC News.
Надзвичайна подія сталася з 12-поверховим житловим будинком Champlain Towers у прибережному містечку Серфсайд. В цьому будинку – понад 130 квартир, з яких повністю знищені близько 55. Повідомляється, що в цьому домі жили в основному єврейські родини місцевих хасидів.
Мер міста Чарльз Беркетт повідомив, що один із потерпілих потрапив до лікарні в критичному стані. 15 сімей вийшли з будівлі самостійно.
Мер вказав на те, що обвал стався посеред ночі, коли, ймовірно, більшість мешканців спала. Влада побоюється, що кількість загиблих може зрости.
"Це жахливо, тому що мені не здається... що ми знайдемо людей живими", – сказав Беркетт.
Люди із сусідніх будинків були евакуйовані в найближчі готелі. Також відомо, що в цьому районі очікувався шторм, що ще більше ускладнило рятувальні операції.
Причина обвалу поки невідома. Беркетт розповів, що будівля була побудована в 1980-х, і охарактеризував подібне обвалення як "менш ймовірне, ніж удар блискавки".
Водночас у Champlain Towers напередодні продовжували будівництво даху, але, попередньо, до обвалу конструкції це привести не могло.
На місце було направлено 80 бригад рятувальників, а територію біля будівлі оточили.
Відео з місця події: