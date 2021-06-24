Суд Нью-Йорка тимчасово позбавив Джуліані адвокатської ліцензії

Суд Нью-Йорка прийняв рішення про заморожування адвокатської ліцензії колишнього захисника експрезидента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані через його заяви про фальсифікацію результатів виборів глави держави, повідомляє Деловая столица.

Як відзначає NYT, затвердження Джуліані про фальсифікації результатів президентських перегонів в США могли загрожувати громадським інтересам. Суд постановив, що відповідний вчинок є приводом для заморожування ліцензії адвоката.

Відзначимо, після президентських виборів-2020 Джуліані звинуватив Демократичну партію і її кандидата Джо Байдена в застосуванні централізованої схеми підтасування голосів. Крім того, адвокат звинувачував американську пресу в необ'єктивності щодо Дональда Трампа і Республіканської партії.